Canale di Sicilia, altra strage di migranti. 10 morti, due dispersi

Tragedia nel Mediterraneo centrale, dove un’imbarcazione partita dalla Libia con circa 60 migranti a bordo si è ribaltata nelle acque Sar di competenza maltese, a circa 45 miglia dall’isola. Il bilancio provvisorio è di 10 vittime recuperate dalla Guardia costiera italiana e 48 persone salvate da un peschereccio presente nella zona, mentre risultano ancora due dispersi. L’operazione di ricerca e soccorso è stata avviata dalle autorità maltesi, con il supporto di una motovedetta della Guardia costiera italiana intervenuta su richiesta di Malta. Le ricerche dei dispersi proseguono sotto il coordinamento dell’autorità maltese.
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