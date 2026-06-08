Canale di Sicilia, altra strage di migranti. 10 morti, due dispersi

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 87

Tragedia nel Mediterraneo centrale, dove un’imbarcazione partita dalla Libia con circa 60 migranti a bordo si è ribaltata nelle acque Sar di competenza maltese, a circa 45 miglia dall’isola. Il bilancio provvisorio è di 10 vittime recuperate dalla Guardia costiera italiana e 48 persone salvate da un peschereccio presente nella zona, mentre risultano ancora due dispersi. L’operazione di ricerca e soccorso è stata avviata dalle autorità maltesi, con il supporto di una motovedetta della Guardia costiera italiana intervenuta su richiesta di Malta. Le ricerche dei dispersi proseguono sotto il coordinamento dell’autorità maltese.

Notizie correlate

Leave a Comment