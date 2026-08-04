Campobello di Licata, incubo violenza: 25enne fugge da casa, denunciato il compagno

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Un lungo periodo di paura, vessazioni e presunte aggressioni si sarebbe consumato tra le mura domestiche fino a quando una giovane donna ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri. È accaduto a Campobello di Licata, dove un trentenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La vittima, una 25enne, avrebbe raccontato agli investigatori di essere stata costretta per mesi a convivere con un clima di violenza fatto di minacce, insulti e comportamenti intimidatori. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, all’origine degli episodi ci sarebbero una gelosia ossessiva e il frequente abuso di alcol da parte dell’uomo.

Dopo la denuncia è stato immediatamente attivato il protocollo del “codice rosso”, previsto per i casi di violenza domestica e di genere, consentendo un intervento rapido a tutela della giovane.

Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che la donna sarebbe stata aggredita fisicamente almeno in due circostanze. Le continue violenze avrebbero provocato nella vittima un forte stato di ansia e un costante timore per la propria incolumità, al punto da costringerla a cambiare le proprie abitudini quotidiane e ad assecondare il compagno per evitare ulteriori ritorsioni.

Per garantirne la sicurezza, la 25enne è stata trasferita in una struttura protetta a indirizzo riservato, mentre nei confronti del trentenne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

L’intervento dei carabinieri ha posto fine a una vicenda che, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe protratta per diversi mesi all’interno dell’abitazione della coppia, scongiurando conseguenze che avrebbero potuto essere ancora più gravi. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Agrigento.