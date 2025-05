Campobello di Licata, due pistolettate contro un’abitazione

Condividi

A Campobello di Licata due colpi d’arma da fuoco, verosimilmente una pistola, sono stati sparati contro il portone d’ingresso di casa di un disoccupato di 52 anni, in una traversa tra viale Giglia e via Cavour. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della locale stazione, avvalendosi, eventualmente, anche di video registrati da sistemi di sorveglianza nella zona.