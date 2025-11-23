Campobello di Licata, auto travolge un uomo e fugge. Condizioni della vittima critiche

Condividi

Un grave incidente si è verificato nelle scorse ore lungo la strada statale 123, alle porte di Campobello di Licata. Un uomo di 45 anni, originario di Racalmuto, è stato investito da un’auto pirata mentre era sceso dal suo camion per verificare un guasto al mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del veicolo in arrivo non avrebbe rallentato, travolgendo il camionista e poi fuggendo senza prestare soccorso. L’impatto è stato violentissimo: il quarantacinquenne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito d’urgenza al Policlinico di Palermo, dove è ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi e la prognosi resta riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Campobello di Licata e i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per rintracciare l’automobilista in fuga. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili attraverso testimonianze, eventuali videocamere presenti lungo il tratto e l’analisi dei frammenti rinvenuti sull’asfalto.

L’area è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Proseguono le ricerche del pirata della strada.