Campobello di Licata: arrestato per maltrattamenti e violazione del divieto di avvicinamento ai genitori

Un uomo di 46 anni di Campobello di Licata è stato arrestato dai Carabinieri per aver ignorato il divieto di avvicinarsi ai genitori, imposto dal tribunale dopo anni di maltrattamenti. Secondo la Procura di Agrigento, dal 2023 lui, tossicodipendente e con problemi psichiatrici, avrebbe terrorizzato i genitori: li insultava, minacciava di morte, rompeva mobili e pretendeva soldi, e in almeno due occasioni avrebbe picchiato la madre. Nonostante percepisse un’indennità mensile, continuava a chiedere somme extra, fino a 700-800 euro al mese, con debiti saldati dai genitori anche per 4.000 euro. Dopo un ricovero in comunità terapeutica, l’uomo sarebbe tornato a casa, peggiorando la situazione. Nonostante l’allontanamento e il divieto di avvicinamento a meno di mille metri, si sarebbe comunque presentato dai genitori, che hanno allertato i Carabinieri. La difesa è curata dall’avvocato Giancarlo Tricoli. I genitori sono assistiti dall’avvocato Antonio Bordonaro.
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