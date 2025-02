Campobello di Licata: “Arrestatemi, almeno stasera ceno”

Condividi

A Campobello di Licata è accaduto che un uomo, armato di pistola, ha tentato una rapina in una tabaccheria in via Marconi. La reazione del titolare lo ha indotto a desistere. Lui è stato arrestato dai Carabinieri giunti sul posto, che, insolitamente, se lo sono ritrovati in atteggiamento di attesa, quasi animato dalla volontà di essere arrestato. Infatti lui ha rivelato: “Almeno questa sera avrà un tetto e del mangiare”. Lui, 25 anni, agrigentino, ospite di una Comunità, è noto alle forze dell’ordine. La pistola è risultata caricata a salve e priva di tappo rosso.