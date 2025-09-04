Campobello di Licata, aggressioni alla madre, arrestato

A Campobello di Licata i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo di 30 anni indagato di tentata estorsione aggravata nei confronti della madre. Lui l’avrebbe minacciata scagliando contro di lei anche alcuni oggetti per ottenere soldi necessari a comprare droga. Una delle aggressioni sarebbe avvenuta in presenza dei Carabinieri intervenuti sul posto per placare il trambusto. La madre lo ha denunciato. Il Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. E’ difeso dall’avvocato Salvatore Manganello.
