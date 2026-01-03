Campobellese ferito da una coltellata è in prognosi riservata

All’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì è stato ricoverato, e versa in prognosi riservata, un uomo di 24 anni di Campobello di Licata, titolare di un’attività commerciale, ferito da una coltellata a Ravanusa al culmine di una rissa insorta durante una festa privata di saluto al nuovo anno. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri e dei poliziotti che si sono recati in ospedale per ascoltare il campobellese.
