Cammina sul marciapiede, falciato due volte e ucciso

A Palermo un uomo di 66 anni, Antonino Cangemi, è morto in viale Regione Siciliana sulla circonvallazione. Intento a camminare sul marciapiede, all’altezza di via Perpignano, è stato travolto da un’automobile. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma inutilmente. A investirlo è stata una Smart al cui conducente è sfuggito il controllo del mezzo e ha centrato in pieno Cangemi, che è stato catapultato nell’altra carreggiata ed è stato ancora investito da una Fiat 500 in transito.