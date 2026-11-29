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Una notte di violenza, culminata in una vera e propria aggressione di gruppo. Un giovane di vent’anni è finito in ospedale con un’emorragia cerebrale dopo essere stato colpito ripetutamente alla testa con un oggetto contundente, probabilmente una spranga. Nel raid sono rimasti feriti anche alcuni familiari, tra cui la madre e uno zio.

L’episodio si è verificato dopo l’una di notte a Cammarata, quando un gruppo di persone, riconducibili allo stesso nucleo familiare, si è presentato sotto l’abitazione del ragazzo. Da lì, in pochi minuti, la situazione sarebbe degenerata, trasformandosi in un’aggressione particolarmente violenta.

Ad avere la peggio è stato il ventenne, raggiunto da diversi colpi alla testa e trasportato all’ospedale di Agrigento. Le sue condizioni hanno destato preoccupazione per la ferita riportata e per l’emorragia cerebrale, ma, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Altri familiari sono rimasti feriti, riportando contusioni più lievi.

Dietro l’aggressione potrebbe esserci una vicenda sentimentale, legata al rapporto che il giovane avrebbe avuto con una ragazza appartenente alla famiglia degli aggressori. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi ancora da verificare.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare tutti i coinvolti e ricostruire la dinamica dell’aggressione, oltre a chiarire il movente di quella che appare, allo stato, come una spedizione punitiva.