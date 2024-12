Cammarata, sgominata baby gang

Condividi

Visualizzazioni 115

A Cammarata i Carabinieri hanno denunciato tre minorenni tra i 15 e i 16 anni, presunti componenti di una baby gang colpevole di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia del furto di un ciclomotore posteggiato in strada alcune settimane addietro. I Carabinieri sono risaliti ai responsabili del furto e hanno recuperato il mezzo. E nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni dei tre indagati sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati dai ragazzi la notte del furto. Il mezzo a due ruote era stato già smontato in più parti, pronto per essere probabilmente rivenduto sul mercato nero. In possesso dei giovani è stato trovato anche un casco risultato rubato in un precedente episodio delittuoso. La comunità cammaratese ha da tempo manifestato preoccupazione per una serie di episodi di microcriminalità diffusi nel quartiere Gianguarna, spesso attribuiti a giovanissimi.