Cammarata, rapinata una sala giochi

Condividi

Visualizzazioni 171

A Cammarata un ignoto malvivente è irrotto in una sala giochi brandendo minaccioso una pistola. Un’impiegata, impaurita, ha consegnato tutto il denaro contenuto al momento in cassa, ovvero circa 100 euro. Il rapinatore si è dileguato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia. Indagini sono in corso anche avvalendosi, eventualmente se presenti, di video dei sistemi di sorveglianza.