Cammarata, maxi colpo al Centro commerciale “La Fornace”

A Cammarata, lungo la strada statale 189, ignoti malviventi sono entrati furtivamente tagliando la recinzione all’interno del centro commerciale “La Fornace”, hanno forzato un ingresso secondario pertinente ai servizi igienici, hanno sfondato la vetrina e hanno svaligiato una gioielleria. Secondo una prima stima, si sono impossessati di oggetti preziosi per almeno 80.000 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia con il supporto del personale della Scientifica. Al setaccio i video – sorveglianza.