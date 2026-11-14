Camionista trovato morto all’interno del tir: sequestrati il mezzo e la salma, indagini in corso

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Il conducente, un 58enne originario di Ravenna, è stato scoperto senza vita nella zona industriale di Giammoro, nel Messinese. A lanciare l’allarme un automobilista di passaggio. Tra le ipotesi un malore improvviso.

Drammatica scoperta nella zona industriale di Giammoro, nel territorio comunale di Pace del Mela, in provincia di Messina. Un camionista di 58 anni, originario di Ravenna, è stato trovato morto all’interno del proprio tir, un mezzo pesante adibito al trasporto di carichi eccezionali.

Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata. Il camion era fermo in mezzo alla carreggiata, nei pressi di un deposito di birra. A notare la presenza del mezzo e a dare l’allarme è stato un automobilista in transito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pace del Mela e il medico legale. Informato il magistrato di turno, sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire le circostanze del decesso.

La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto il sequestro della salma e del mezzo pesante, così da consentire tutti gli approfondimenti necessari.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un malore improvviso che potrebbe aver colto il conducente mentre si trovava alla guida o all’interno dell’abitacolo. Al momento, tuttavia, non viene esclusa alcuna pista.

Saranno gli esami medico-legali e gli ulteriori accertamenti disposti dalla magistratura a chiarire le cause della morte.