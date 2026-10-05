Camion con escavatore urta i cavi elettrici sulla SS115: traffico paralizzato all’ingresso di Palma di Montechiaro

Redazione
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Traffico completamente in tilt sulla strada statale 115, all’ingresso di Palma di Montechiaro, dove un mezzo pesante che trasportava un escavatore idraulico ha urtato i cavi elettrici che attraversano la carreggiata.

L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti e una situazione di potenziale pericolo per il conducente del camion e per gli automobilisti in transito. Il mezzo, infatti, ha agganciato i cavi con l’escavatore, rendendo necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Gli uomini delle forze dell’ordine stanno gestendo la viabilità, fortemente congestionata, mentre i pompieri sono impegnati nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza l’area e consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione.

Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo la SS115, con gli automobilisti costretti a procedere con estrema cautela in attesa della conclusione dell’intervento.

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