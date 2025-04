Camera Commercio Agrigento: positivo il primo trimestre 2025

Condividi

Secondo l’analisi condotta da Unioncamere e InfoCamere, sulla base delle iscrizioni e cessazioni rilevate dal Registro delle Imprese delle Camere di commercio nei primi tre mesi del 2025, il saldo complessivo tra aperture e chiusure, in provincia di Agrigento, si è attestato a più 62 imprese. Inoltre il tasso di crescita si attesta allo 0,15 % mentre a livello nazionale si registra un -0,5. Il commissario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termine, commenta: “Si tratta di dati che confermano un quadro tutto sommato di stabilità in un contesto che presenta non pochi elementi di difficoltà che dipendono dalla congiuntura economica internazionale. Tuttavia, rispetto allo stesso periodo del 2024, il rapporto tra iscrizioni e cancellazioni delle imprese segnala un miglioramento, tenuto conto che il primo trimestre è solitamente caratterizzato da una stagionalità negativa, causata dal consolidarsi nei primi mesi del nuovo anno delle chiusure pervenute a fine anno”.