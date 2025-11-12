Cambiano i vertici della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti. Nominato delegato nazionale il palmese Nazareno Di Caro

Condividi

Il Dott. Geom. Nazareno Di Caro, libero professionista di Palma di Montechiaro e rappresentante del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Agrigento, è stato nominato Delegato Nazionale per il quadriennio 2025–2029.

Classe 1994, il Dott. Geom. Di Caro, Consigliere Provinciale del Collegio agrigentino, si è affermato negli anni per la competenza tecnica, la serietà professionale e la costante dedizione alle istituzioni di categoria.

Il suo impegno si è distinto in particolare nei campi della formazione dei giovani geometri, della rappresentanza territoriale e del dialogo istituzionale con gli enti pubblici, contribuendo attivamente al consolidamento dell’immagine e del ruolo della professione.

All’interno del Collegio, ricopre incarichi di rilievo: membro della I Commissione Catasto e Topografia e della II Commissione Edilizia – Urbanistica – Lavori Pubblici, ha inoltre esercitato le funzioni di commissario nella Commissione di Laurea LP01 presso l’Università “Kore” di Enna, distinguendosi per competenza e rigore.

«Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità – ha dichiarato il geometra Di Caro –. Lavorerò per rafforzare il legame tra i professionisti e la Cassa, promuovendo idee concrete, innovazione e visione strategica per il futuro della categoria.

Un sentito ringraziamento va al collega e Presidente Silvio Santangelo, Consigliere della Cassa Nazionale, per la fiducia e la costante collaborazione».

La nomina, valida per il quadriennio 2025–2029, sancisce un riconoscimento di prestigio per la comunità professionale agrigentina,