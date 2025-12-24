Cambia il calendario della raccolta differenziata per le festività natalizie e di fine anno.

Condividi

Visualizzazioni 269

Domani 25 dicembre, giorno di Natale non si effettuerà il servizio e la raccolta del secco residuo verrà posticipata a venerdì 26 quando sarà invece sospesa la raccolta sia del vetro che della plastica.

Sabato 27 raccolta regolare dell’umido e del metallo.

Raccolta regolare da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre. Giovedì 1 gennaio il servizio non verrà effettuato con il secco residuo posticipato a venerdì 2 gennaio quando si fermerà nuovamente la raccolta di plastica e vetro.

Sabato 3 gennaio raccolta regolare di organico e metalli, lunedì 5 gennaio organico e pannolini mentre per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il servizio sarà fermo.