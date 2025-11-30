Caltanissetta, il Gruppo Resilienza festeggia il primo anniversario: evento aperto alla comunità

Condividi

Il Gruppo Resilienza di Caltanissetta celebra il suo primo anniversario domenica 7 dicembre, con una mattinata dedicata alla condivisione e all’incontro. L’evento si terrà alle ore 10.30 presso la Chiesa San Luca, in viale Stefano Candura.

La giornata sarà aperta ad amici, familiari e professionisti, con l’obiettivo di creare un momento di dialogo e partecipazione attorno alle attività portate avanti dal gruppo nel corso di questo primo anno di impegno sul territorio.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per ripercorrere il cammino svolto, celebrare i risultati raggiunti e rafforzare i legami all’interno della comunità.