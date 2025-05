Caltanissetta: il 23 maggio in campo per non dimenticare. Triangolare del Cuore con la Nazionale Attori e Cantanti, rappresentativa Magistrati e rappresentativa Carabinieri

Condividi

Il prossimo 23 maggio 2025, dalle ore 18:30, lo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta ospiterà il “Triangolare del Cuore”, un evento sportivo e non solo, di alto valore simbolico che vedrà scendere in campo le rappresentative di Magistrati e Carabinieri insieme alla Nazionale del cuore Attori e Cantanti, della quale era capitano l’indimenticato Totò Schillaci.

Il grande evento che ospiterà numerose personalità di spicco nazionale in vari settori e che gode del patrocinio del Comune di Caltanissetta, fortemente voluto e promosso dagli organizzatori proprietari di Makrovision, Robco spa, DLF srl, BSF srl con i referenti di zona di ANM (Associazione Nazionale Magistrati) e i vertici locali dell’Arma dei Carabinieri, si svolgerà in una data non casuale: il 23 maggio ricorre infatti l’anniversario della strage di Capaci del 1992, nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina.

Il triangolare sarà dedicato alla loro memoria così come a quella del giudice Paolo Borsellino e sarà fortemente voluta anche la presenza dei coraggiosi sopravvissuti alla strage Antonino Vullo, Paolo Capuzza, Gaspare Cervello, Angelo Corbo.

Unire sport e memoria è l’antidoto all’oblio: il corpo corre, ma è la coscienza a vincere. Senza memoria, anche la vittoria più gloriosa è solo un esercizio di vuoto; se non ricordiamo chi lottò perdendo la vita per darci una società migliore, allora qualsiasi altra vittoria sarà vana, priva di significato.

Questa manifestazione unisce sport e memoria, e vedrà la partecipazione straordinaria della Nazionale del cuore Attori e Cantanti, squadra che ha sempre dimostrato grande sensibilità verso i temi sociali e della legalità. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto in beneficenza a sostegno del “Progetto Legalità” e della Fondazione Falcone.

Saranno invitati a presiederefra gli altri, figure apicali locali nell’ambito della sicurezza e dell’ordine pubblico: questore, Prefetto, Pm della Procura di Caltanissetta, Capo squadra Mobile, comandante Provinciale di CC e GdF, generale dei CC, capocentro della Dia.

Il “Triangolare del Cuore” rappresenta un momento di festa e di sport, ma soprattutto un’occasione per mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita nella lotta alla criminalità organizzata, trasmettendo alle nuove generazioni i valori della legalità e della giustizia attraverso il linguaggio universale dello sport.

In tal senso, oltre agli organizzatori, la manifestazione ha trovato il consenso e l’appoggio di numerose aziende sponsor come Makrovision e SimplyBook.

SimplyBiz, quotidiano nazionale, sarà exclusive media partner.

Caltanissetta, troppo spesso relegata ai margini del racconto nazionale, il 23 maggio si scrolla di dosso l’indifferenza e si fa crocevia di coscienze. Qui, dove la memoria pesa più del cemento, arrivano grandi nomi non per tagliare nastri, ma per unire battiti: perché non tutto ha un prezzo, ma ogni valore ha un costo.