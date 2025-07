Caltanissetta, gli auguri del sindacato SGS al nuovo Prefetto

Condividi

La segreteria provinciale di Caltanissetta attraverso la sua segretaria Giusi Vitello e Aldo Mucci invia una nota di auguri al nuovo Prefetto Licia Donatella Messina. Scrivono Vitello e Mucci “Gentile Prefetto, a nome del direttivo regionale SGS Scuola, desideriamo esprimerLe i nostri più cordiali e sinceri auguri per il Suo prestigioso incarico a Prefetto della Provincia di Caltanissetta. A Lei, in quanto rappresentante del Governo nella nostra Provincia, guardiamo con rinnovata speranza per continuare un percorso di collaborazione, nella consapevolezza che l’impegno congiunto a servizio dei cittadini, è fondamentale per affrontare le complesse questioni che interessano la nostra comunità ed il nostro territorio. In attesa di poterLa incontrare, Le indirizziamo i migliori auguri di benvenuto e di buon lavoro concludono i dirigenti SGS.