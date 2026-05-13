Caltanissetta: 43 misure di prevenzione per garantire sicurezza e ordine pubblico

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Il Questore di Caltanissetta Marco Giambra ha emesso 43 provvedimenti di prevenzione nei confronti di persone ritenute pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica: 20 avvisi orali a soggetti arrestati o denunciati dalla Polizia o dai Carabinieri per detenzione di armi o munizioni, furti, resistenza a pubblico ufficiale, minacce, atti persecutori e spaccio di stupefacenti. 11 ammonimenti per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, comprese aggressioni per gelosia o contenziosi personali. 9 fogli di via obbligatori nei confronti di pregiudicati non residenti, con divieto di ritorno da due a tre anni per rapina, truffa, furto e resistenza a pubblico ufficiale. 2 divieti di accesso a pubblici esercizi per aggressioni avvenute in locali pubblici durante la movida, con durata biennale. 1 Daspo per condotte razziste durante un incontro di basket a Gela. Infine, sono state inoltrate cinque proposte al Tribunale per l’applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza a soggetti pericolosi per l’ordine pubblico, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel prevenire comportamenti antisociali e tutelare cittadini e comunità locali.