Caltanissetta: 20 provvedimenti di prevenzione emessi dal Questore

Il Questore di Caltanissetta, Marco Giambra, ha emesso 20 provvedimenti di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Si tratta di 11 avvisi orali notificati a persone coinvolte in crimini come rapina, furto, detenzione di armi e spaccio di droga. Poi, 6 ammonimenti sono stati emessi per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, inclusi episodi di aggressione legati a richieste di denaro per l’acquisto di stupefacenti. E 2 Daspo sono stati disposti per tifosi violenti in occasione di partite di calcio. Infine, un pregiudicato catanese è stato destinatario di un foglio di via obbligatorio per aver commesso una truffa ai danni di un anziano.