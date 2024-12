Caltabellotta, tagliate circa 150 piante d’ulivo

Condividi

Visualizzazioni 55

Nelle campagne intorno Caltabellotta ignote mani hanno tagliato circa 150 piante d’ulivo nell’appezzamento di terreno di un funzionario comunale. Il danno stimato ammonterebbe ad oltre 3.000 euro. Il funzionario si è accorto di quanto accaduto adesso, non recandosi in campagna dai primi di novembre. Ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Lo scorso anno altrettante mani ignote gli hanno danneggiato l’automobile posteggiata nei pressi dello stesso uliveto. Indagini sono in corso.