Caltabellotta, Carabinieri a contrasto dell’immigrazione clandestina

Condividi

Visualizzazioni 121

I Carabinieri hanno eseguito a Caltabellotta un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’immigrazione irregolare. Hanno riscontrato che in un’area comunale verde del centro abitato di Caltabellotta è stata allestita una piccola baraccopoli con prefabbricati in legno fatiscenti con otto cittadini stranieri di origine marocchina e tunisina. Per due di loro, risultati irregolari, sono stati emessi il decreto di espulsione del Prefetto e il provvedimento di accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore di Agrigento. Gli altri sei, invece, sono stati invitati a presentarsi alle Questure competenti, avendo già avviato le pratiche per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.