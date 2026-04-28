Calogero Sodano sostiene Gentile: “Un progetto credibile per rilanciare Agrigento”

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L’ex sindaco e senatore Lillo Sodano scende in campo al fianco di Luigi Gentile, esprimendo pubblicamente il proprio sostegno alla sua candidatura alla guida di Agrigento.

Sodano ha evidenziato come l’azione politica di Gentile si stia distinguendo per determinazione e visione, puntando alla costruzione di un’alleanza ampia capace di affrontare le sfide della città. Secondo l’ex primo cittadino, il percorso intrapreso dal candidato si fonda su basi solide, con un programma orientato allo sviluppo concreto del territorio.

Nel suo intervento, Sodano ha anche sottolineato di aver apprezzato, per la prima volta in questa campagna elettorale, il tono e i contenuti della proposta politica avanzata da Gentile, giudicandoli equilibrati e coerenti con le esigenze della comunità.

Un elemento decisivo nella scelta di schierarsi al suo fianco è stato il rapporto già consolidato in passato: Gentile, infatti, ha ricoperto il ruolo di assessore durante l’amministrazione Sodano. Un’esperienza che, secondo l’ex sindaco, ha messo in luce le capacità amministrative, la disponibilità al servizio pubblico e la serietà dell’attuale candidato.

Da qui la decisione di sostenere attivamente la sua corsa alla carica di sindaco, nella convinzione che la città abbia bisogno di una svolta dopo anni segnati da mancanza di slancio e visione strategica.

Sodano ha infine evidenziato come attorno a Gentile si stia sviluppando un crescente consenso, interpretato come un segnale positivo di vicinanza tra proposta politica e cittadini. L’obiettivo, ha concluso, è restituire ad Agrigento il ruolo e le prospettive di crescita che merita.