Calogero Sodano: “Centro Destra fermo? Sto valutandola possibilità di candidarmi”

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“Prendo atto della mancata volontà di tutti i partiti del centrodestra di convergere su un progetto che abbia Agrigento al centro, davvero”. A dirlo è l’ex Senatore e sindaco di Agrigento, Lillo Sodano, a meno di due mesi dal voto per le elezioni amministrative.

“L’evidente indisponibilità a imprimere un impulso diverso e tempestivo alla Città e alla sua governance – preservando, con ogni probabilità, logiche ormai deteriorate – mi spinge a condividere la riflessione su una candidatura che superi l’immobilismo, insieme a chiunque abbia davvero a cuore il buon futuro di Agrigento. Lo devo alla mia Città, lo devo alla mia gente che mi chiede a gran voce un nuovo impegno. Valuto così questa possibilità, ormai doverosa ma anche entusiasmante” – conclude Lillo Sodano.