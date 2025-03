Calogero Pisano su stabilizzazione Asp 20 lavoratori precari

Condividi

Con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha avviato la procedura concorsuale per la stabilizzazione di 20 assistenti informatici. Apprezzamento esprime in proposito il deputato agrigentino, Calogero Pisano, firmatario dell’emendamento inserito nel Decreto Milleproroghe 198 del 2022, poi convertito in legge, che consentirà l’assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori. Pisano afferma: “La prossima stabilizzazione di 20 assistenti informatici è un nuovo ulteriore tangibile risultato raggiunto con il mio impegno parlamentare. Dopo l’assunzione definitiva di centinaia di lavoratori precari nei mesi scorsi (Asp di Agrigento, Comuni di Casteltermini e Favara) altre 20 famiglie potranno guardare con serenità al futuro, grazie ad un emendamento, di cui sono firmatario, inserito nel Decreto Milleproroghe approvato dalla maggioranza di governo, che io, unico deputato agrigentino a farlo, ho votato favorevolmente”.