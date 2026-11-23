La vicenda giudiziaria che coinvolge il deputato agrigentino Calogero Pisano produce le prime conseguenze politiche all’interno di Fratelli d’Italia. Il parlamentare è stato sospeso cautelativamente dal partito dopo la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal Tribunale di Agrigento alla Giunta per le autorizzazioni della Camera.
La notizia è stata diffusa dall’Adnkronos, che cita fonti di via della Scrofa. Secondo quanto riferito, la sospensione rappresenta il primo provvedimento adottato nei confronti dell’esponente politico, mentre in settimana dovrebbe arrivare anche l’espulsione dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera.
A carico di Pisano vengono contestati i reati di peculato, riciclaggio e malversazione. Le accuse dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti e la richiesta di arresti domiciliari non costituisce una dichiarazione di colpevolezza.
Per il deputato agrigentino si apre dunque una nuova fase, questa volta anche sul piano politico: dopo la sospensione dal partito, si attende il provvedimento che potrebbe sancire la sua uscita dal gruppo parlamentare di FdI.