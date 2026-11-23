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Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Michele Dubini, accogliendo parzialmente quanto proposto dalla Procura, e all’esito dell’interrogatorio preventivo, ha disposto gli arresti domiciliari a carico del deputato nazionale Calogero Pisano. Il pubblico ministero, Elettra Consoli, ha proposto il carcere. Pisano, indagato nell’ambito dell’inchiesta “Eventopoli”, sarà adesso sottoposto alle valutazioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera. Solo nel caso dell’ok della Giunta, sarà ristretto. E’ assistito dagli avvocati Silvio Miceli e Mattia Filippo Caleca.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)