Calogero Pisano: “Primi 20 milioni di euro per la Mare – Monti”

Il deputato nazionale agrigentino, Calogero Pisano, annuncia un primo finanziamento di 20 milioni di euro da parte della Regione per la costruzione della strada Mare – Monti, l’arteria di collegamento tra la fascia costiera e l’entroterra montano agrigentino e non solo. Pisano afferma. “E’ un grande risultato per il nostro territorio. Voglio esprimere un ringraziamento particolare all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, e a tutto il governo Schifani, che hanno ancora una volta dimostrato di avere a cuore le esigenze della provincia di Agrigento e di intervenire concretamente per migliorare la sua rete infrastrutturale. Ora aspettiamo l’iter procedurale per l’affidamento dei lavori e l’avvio di un cantiere che segnerà una svolta per il sistema viario agrigentino”.