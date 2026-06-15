Calogero Lo Piccolo volontario per i disabili

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Il mafioso palermitano Calogero Lo Piccolo, figlio del boss Salvatore e fratello di Sandro, entrambi detenuti all’ergastolo, lavora come volontario in un’associazione che aiuta i disabili con base al lido “L’ombelico del mondo” a Mondello. Lui stesso – si legge su Ansa Sicilia – ha dichiarato: “Non immagini quanto io riceva da queste persone. Devi farla anche tu questa esperienza”. E sull’escalation di attentati a Palermo ha risposto: “Non so nulla di tutto questo, ho chiuso col mio passato. E, soprattutto, ho pagato. Anche di più di quello che dovevo. Faccio il volontario per dimostrare a tutti che sono impegnato in una vita nuova, per amore di mio figlio”. Lo Piccolo, su iniziativa della Procura dei minorenni, rischia di perdere la responsabilità genitoriale, e sottolinea: “Sono fiducioso che i giudici capiranno il percorso che sto facendo”.