Caldo record in Sicilia: fino a 44 gradi, scatta l’allarme incendi. La Protezione Civile mobilita i Comuni

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La Sicilia si prepara a vivere giorni di caldo eccezionale. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso straordinario per l’arrivo della prima intensa ondata di calore dell’estate, che porterà temperature fino a 42-44 gradi e farà impennare il rischio di incendi in gran parte dell’Isola.

Il capo della Protezione Civile siciliana, Salvo Cocina, ha deciso di anticipare il consueto bollettino di allerta per richiamare l’attenzione delle amministrazioni comunali e della popolazione sulle criticità attese nei prossimi giorni. L’anticiclone subtropicale di origine algerina investirà la Sicilia con temperature elevate e persistenti almeno fino a domenica. Il caldo interesserà inizialmente il Trapanese, per poi estendersi rapidamente ai settori centrali e orientali della regione.

L’emergenza riguarda anche il fronte incendi. Le alte temperature, unite alla presenza di vaste aree ricoperte da vegetazione ormai secca, aumentano sensibilmente il pericolo di roghi, soprattutto quelli di interfaccia, che possono minacciare abitazioni e centri abitati.

La Protezione Civile ha invitato tutti i sindaci siciliani ad attivare le misure previste dai Piani comunali di emergenza. Tra le priorità figurano la verifica dell’efficienza dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.), il controllo delle attrezzature e dei sistemi di comunicazione, la piena disponibilità di edifici climatizzati e il monitoraggio costante delle aree più esposte al rischio incendi.

Grande attenzione dovrà essere riservata anche alle persone più vulnerabili. I Comuni sono chiamati a individuare anziani soli, malati cronici, donne in gravidanza, neonati e persone non autosufficienti, predisponendo, dove possibile, spazi climatizzati da utilizzare come rifugi durante le ore più calde e organizzando eventuali interventi di assistenza e distribuzione di acqua.

L’invito rivolto ai cittadini è quello di evitare attività all’aperto nelle ore centrali della giornata, limitare gli spostamenti se non strettamente necessari, idratarsi frequentemente e prestare la massima attenzione a qualsiasi principio di incendio, segnalandolo immediatamente ai numeri di emergenza.

Per segnalare situazioni di pericolo è possibile contattare il 112, il 115 dei Vigili del Fuoco, il 1515 per gli incendi boschivi e il 1500 per ricevere informazioni sull’emergenza caldo.

La Protezione Civile raccomanda infine la massima prudenza: i prossimi giorni saranno particolarmente delicati e il contributo di tutti sarà fondamentale per prevenire incendi e tutelare la salute della popolazione.