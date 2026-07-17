Caldo estremo e rischio incendi: chiude la Scala dei Turchi nelle ore più calde

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La forte ondata di calore che sta interessando la Sicilia porta alla chiusura temporanea della Scala dei Turchi. Il Comune di Realmonte ha disposto il divieto di accesso al celebre sito naturalistico per la giornata di sabato 18 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 18, a tutela della sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Il provvedimento arriva dopo l’avviso diramato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, che ha segnalato un significativo aumento delle temperature con valori elevati o molto elevati nelle aree centro-meridionali dell’Isola. Contestualmente, per la provincia di Agrigento è stato dichiarato un livello di pericolosità incendi “Alta”, con stato operativo di attenzione.

L’amministrazione comunale invita la popolazione ad adottare tutte le necessarie precauzioni per affrontare il caldo intenso. Tra le principali raccomandazioni figurano l’evitare l’esposizione diretta al sole e le attività fisiche nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, privilegiare pasti leggeri e indossare abiti chiari e traspiranti.

Particolare attenzione viene rivolta alle categorie più vulnerabili, come anziani, bambini e persone fragili, mentre si ricorda di non lasciare mai persone o animali all’interno delle auto parcheggiate e di mantenere gli ambienti domestici il più possibile freschi e ventilati.

Il Comune richiama inoltre al massimo senso di responsabilità per prevenire gli incendi, vietando comportamenti che possano innescare roghi, come l’accensione di fuochi, l’utilizzo di barbecue nelle vicinanze della vegetazione, l’abbruciamento di sterpaglie e l’abbandono di mozziconi di sigaretta o materiali infiammabili.

In caso di avvistamento di fumo o incendi, i cittadini sono invitati ad allontanarsi immediatamente dall’area interessata e a contattare i numeri di emergenza 112 o 115, fornendo indicazioni precise sul luogo dell’evento.

Per l’intera fascia oraria indicata, l’accesso alla Scala dei Turchi sarà interdetto, con l’invito ai visitatori a rispettare le disposizioni impartite dal personale presente e la segnaletica predisposta sul posto.