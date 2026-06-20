Caldo e pericolo incendi: allerta arancione nell’Agrigentino per il 21 giugno

L’ondata di caldo che sta interessando la Sicilia fa salire anche il livello di attenzione sul fronte degli incendi. La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso valido per la giornata di sabato 21 giugno, disponendo per la provincia di Agrigento un livello di allerta arancione con stato di preallerta.
Secondo le previsioni, nel capoluogo agrigentino la temperatura percepita raggiungerà i 32 gradi, contribuendo a creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diffusione di eventuali roghi, soprattutto nelle zone caratterizzate da vegetazione secca e terreni particolarmente esposti.
L’allerta arancione indica una situazione di rischio medio che richiede comunque una particolare vigilanza da parte delle autorità e dei cittadini. Le elevate temperature previste nelle prossime ore, infatti, potrebbero aumentare la probabilità di incendi nelle aree boschive e rurali dell’isola.
La Protezione civile invita la popolazione ad adottare comportamenti responsabili, evitando qualsiasi attività che possa provocare fiamme o scintille all’aperto. Fondamentale anche la tempestiva segnalazione di eventuali focolai o situazioni sospette ai numeri di emergenza.
Lo stato di preallerta consente alle strutture operative regionali di intensificare le attività di controllo e monitoraggio del territorio, così da garantire interventi rapidi in caso di necessità e limitare i danni provocati dagli incendi.