Calcio, Akragas – Borgetto 1 – 0

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L’Akragas SLP conquista tre punti pesantissimi all’Esseneto superando 1-0 la Vigor Borgetto al termine di una partita combattuta e rimasta in equilibrio fino agli ultimi minuti. A decidere la sfida è Ten Lopez, che al 42’ della ripresa trova il gol che fa esplodere il pubblico biancazzurro.

La squadra di Fabrizio Cammarata ha cercato con insistenza la via della rete, costruendo diverse occasioni senza riuscire a concretizzarle. Con il passare dei minuti la gara si è inevitabilmente complicata, anche per la buona organizzazione della Vigor Borgetto, arrivata ad Agrigento con il nuovo tecnico Claudio Grimaudo.

L’Akragas, però, ha avuto il merito di non perdere lucidità e di crederci fino alla fine. La svolta è arrivata a tre minuti dal novantesimo con Lopez, entrato nella ripresa al posto di Osvaldo e ancora una volta capace di incidere dalla panchina.

«Mi impegno sempre per stare in campo – ha dichiarato Lopez al termine della partita – poi le scelte spettano al mister, ma io devo farmi trovare sempre pronto. Vincere per questa gente è bellissimo, davanti a tanti tifosi agrigentini e alla mia famiglia. Mi sento agrigentino anch’io ed è bello gioire insieme a loro».

Soddisfatto anche mister Fabrizio Cammarata, che ha sottolineato soprattutto il carattere mostrato dalla squadra: «È una vittoria importante contro una formazione che veniva da un cambio di allenatore. Abbiamo avuto tante occasioni e sappiamo che, quando non riesci a sbloccare subito una partita, tutto diventa più complicato. Qualunque squadra avrebbe potuto innervosirsi e perdere lucidità, invece siamo stati bravi a rimanere concentrati fino alla fine».