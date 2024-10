Calcio agrigentino, una domenica tutta da dimenticare

Condividi

Anche per il mago Rigoli arriva la prima sconfitta, su rigore, a Barcellona Pozzo di Gotto. Rigore trasformato da Aperi. L’Igea Virtus ha avuto anche altre occasioni per raddoppiare mentre l’Akragas tranne qualche sporadica azione, ha fatto poco o nulla per riequilibrare le sorti.

Perde anche il Licata di Pippo Romano, 3-0 a Ragusa (Danti 33′ e 65′, Johnson 77′) mentre il Favara viene sconfitto in casa al Brucculeri dalla Vibonese (Cardinale 55′ e 80′- Palermo 81′).

Domenica prossima all’ Esseneto arriva la Scafatese prima in classifica con 15 punti.