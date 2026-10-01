Calci e pugni a un ventenne per 100 euro: rapina nel cuore di Villaggio Mosè

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Aggredito in pieno pomeriggio, colpito con calci e pugni e lasciato a terra stordito. È la violenta rapina denunciata a Villaggio Mosè, lungo viale Leonardo Sciascia, dove un ventenne ospite di un centro di accoglienza è stato assalito da due giovani.

Secondo la ricostruzione, la vittima sarebbe stata avvicinata con una scusa e, poco dopo, aggredita. Quando il ragazzo è caduto sul selciato, i due gli avrebbero portato via il portafoglio contenente circa 100 euro, per poi allontanarsi a bordo di un monopattino.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare uno dei presunti autori: si tratta di un coetaneo della vittima, originario della Tunisia e senza fissa dimora, che è stato denunciato. Proseguono invece le indagini per identificare il complice.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nel quartiere commerciale, dove una semplice richiesta si sarebbe trasformata in pochi istanti in un’aggressione violenta finalizzata alla rapina.