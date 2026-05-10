Calamonaci, nuove intimidazioni al sindaco Spinelli: trovato manifesto funebre con la sua foto

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Nuovo episodio intimidatorio ai danni del sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli. Nel piccolo centro dell’Agrigentino cresce la preoccupazione dopo l’ennesimo gesto minaccioso rivolto al primo cittadino.

Nella giornata di venerdì, all’interno del cimitero comunale, è stato rinvenuto un manifesto funebre che annunciava falsamente la morte del sindaco, corredato da fotografia e dati personali. A notare il manifesto è stato un operatore ecologico che ha immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

L’episodio rappresenta solo l’ultimo atto di una serie di intimidazioni che negli ultimi mesi hanno preso di mira Spinelli. Già nei giorni scorsi, infatti, il sindaco era stato destinatario di altre minacce, alimentando un clima di forte tensione nel paese.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, chiamate a fare luce sull’origine del gesto e ad individuare eventuali responsabili. Solidarietà al primo cittadino continua ad arrivare da cittadini, istituzioni e rappresentanti politici del territorio.