Cade dalla scala, muore operaio di 49 anni

Ancora sangue sulle vie del lavoro in Sicilia.

A Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, un operaio di 49 anni, Gandolfo Cascio, ha perso la vita cadendo da una scala mentre era intendo all’interno di un garage alla lavorazione del ferro del quale la vittima era un apprezzato professionista.

Ovviamente le cause per stabilire il decesso sono ancora in corso e non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso. E’ stata disposta l’autopsia. L’impatto è stato violentissimo; subito giunti i soccorsi, 118 e Carabinieri si sono subito accorti della gravità dell’incidente. L’operaio è stato trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo dove i medici del Pronto Soccorso gli hanno riscontrato un violento trauma cranico.

Gandolfo Cascio è morto qualche ora dopo il ricovero.

Il sindaco di Polizzi Generosa Gandolfo Librizzi ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie.

