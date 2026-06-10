Cade dalla bici per un tombino dissestato: sessantenne ricoverato in gravi condizioni

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Brutto incidente nel centro di Agrigento, dove un commerciante di 60 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto dalla propria bicicletta a causa di un tombino fuori sede.

L’uomo stava percorrendo le strade cittadine per una consueta pedalata quando, giunto nella zona compresa tra via Imera e il Quadrivio Spinasanta, avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver urtato il tombino sollevato, finendo violentemente sull’asfalto.

Immediato l’intervento di alcuni passanti che hanno prestato i primi soccorsi e allertato il personale del 118. Il sessantenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i medici hanno disposto il successivo trasferimento in una struttura sanitaria di Palermo per ulteriori cure.

Le condizioni del commerciante sono giudicate gravi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto potrebbero essere effettuati ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.