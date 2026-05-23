Cade da una scala durante lavori in casa: operaio di 69 anni ricoverato in gravi condizioni

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Paura a Ribera per un grave incidente avvenuto durante alcuni lavori di ristrutturazione all’interno di un’abitazione privata. Un operaio di 69 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato da una scala mentre stava eseguendo degli interventi edili.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa due metri per cause che sono ancora in fase di accertamento. L’impatto al suolo gli ha provocato diversi traumi in varie parti del corpo, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Il 69enne è stato trasportato inizialmente presso l’ospedale di Ribera, ma viste le sue condizioni i medici hanno disposto il trasferimento urgente in elisoccorso all’ospedale Ospedale Villa Sofia di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sull’episodio stanno lavorando i carabinieri della tenenza locale, impegnati a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli accertamenti riguardano anche la posizione lavorativa dell’operaio e la documentazione relativa ai lavori di ristrutturazione effettuati nell’immobile.