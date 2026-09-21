Cade con la bici elettrica e finisce in una scarpata: 44enne ferito ad Agrigento

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Incidente autonomo nel pomeriggio in contrada Fondacazzo, ad Agrigento. Un uomo di 44 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della bicicletta elettrica sulla quale stava viaggiando.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe urtato il guard rail e, subito dopo, il 44enne sarebbe precipitato nella scarpata sottostante.

A dare l’allarme e prestare i primi soccorsi è stato un vigile del fuoco libero dal servizio, che ha immediatamente richiesto l’intervento del 118. Sul posto è arrivata l’ambulanza Alfa 3, con i sanitari impegnati nelle operazioni di recupero e nel successivo trasferimento dell’uomo in ospedale.

Il 44enne avrebbe riportato ferite all’addome. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati alla Polizia municipale di Agrigento, intervenuta sul luogo per ricostruire con precisione quanto accaduto.