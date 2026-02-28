Cadavere rinvenuto tra gli scogli di Punta Bianca: indagini in corso

Condividi

Macabra scoperta lungo il litorale agrigentino. Un corpo senza vita è stato individuato a pochi metri dalla battigia di Punta Bianca, in contrada Drasy, in un tratto particolarmente impervio caratterizzato da un’alta scogliera che rende difficoltoso l’accesso via terra.

A lanciare l’allarme al numero unico di emergenza 112 è stato un turista che si trovava in zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, i vigili del fuoco del Comando provinciale e un’ambulanza del 118 per le prime verifiche.

Considerata la conformazione dell’area, i pompieri hanno raggiunto il punto via mare con una piccola imbarcazione, riuscendo a recuperare la salma. Il corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione e presentava la mancanza di alcune parti, circostanza che rende più complesse le operazioni di identificazione.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella che possa trattarsi di uno dei migranti dispersi durante una traversata nel Mediterraneo nei giorni in cui l’area è stata interessata dal ciclone Harry. Saranno gli accertamenti medico-legali e le indagini delle forze dell’ordine a fare piena luce sull’identità della vittima e sulle cause del decesso.

