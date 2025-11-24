“Caccia illegale”: sei denunciati a Lampedusa

A Lampedusa i Carabinieri di Palermo del Nucleo Cites, con il supporto dei volontari delle associazioni Cabs e Gruppo Adorno, hanno svolto una serrata operazione di controllo dell’attività venatoria. Cinque persone sono state denunciare perchè sorprese a cacciare con mezzi vietati o in aree non consentite. Sono stati sequestrati cinque fucili e un volatile abbattuto illegalmente. Il Piano faunistico venatorio regionale prevede per l’area di Lampedusa e Linosa l’ammissione di soli cinque cacciatori all’anno, ma in realtà ne sono presenti a decine. Denunciata anche una sesta persona perché in possesso, nella propria abitazione, di volatili e tartarughe appartenenti a specie protette.
Notizie correlate
-
Nasce Novavox nuova testata giornalistica. Una voce in più nel panorama dell’informazioneCondividi Visualizzazioni 178 E’ nata la testata giornalistica Novavox che sarà anche una web-tv orientata all’approfondimento,...
-
Proposta severa condanna per una violenta rapina a Palma di MontechiaroCondividi Visualizzazioni 200 Il pubblico ministero di Agrigento, Gaspare Bentivegna, ha invocato la condanna a 5...
-
Incidente stradale: morta una russa di 54 anniCondividi Visualizzazioni 200 Incidente stradale mortale lungo l’A18 Messina – Catania, nei pressi di Roccalumera, dove...