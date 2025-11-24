“Caccia illegale”: sei denunciati a Lampedusa

Condividi

A Lampedusa i Carabinieri di Palermo del Nucleo Cites, con il supporto dei volontari delle associazioni Cabs e Gruppo Adorno, hanno svolto una serrata operazione di controllo dell’attività venatoria. Cinque persone sono state denunciare perchè sorprese a cacciare con mezzi vietati o in aree non consentite. Sono stati sequestrati cinque fucili e un volatile abbattuto illegalmente. Il Piano faunistico venatorio regionale prevede per l’area di Lampedusa e Linosa l’ammissione di soli cinque cacciatori all’anno, ma in realtà ne sono presenti a decine. Denunciata anche una sesta persona perché in possesso, nella propria abitazione, di volatili e tartarughe appartenenti a specie protette.