Buscemi CGIL Buscemi: “Colpire la cooperativa Livatino significa colpire il lavoro e la speranza di riscatto del nostro territorio»

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La CGIL di Agrigento esprime piena solidarietà e vicinanza alla cooperativa sociale “Rosario Livatino – Libera Terra” di Naro, dopo il grave furto del trattore e della seminatrice, attrezzature indispensabili per la prosecuzione delle attività agricole sui terreni confiscati alla mafia.

«Siamo di fronte a un episodio gravissimo – dichiara Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento – che non può essere considerato soltanto un danno economico ai danni di un’impresa agricola. Colpire una cooperativa che lavora sui beni confiscati alla criminalità organizzata significa colpire il lavoro, la dignità dei lavoratori e un’esperienza concreta di affermazione della legalità e della giustizia sociale».

«È particolarmente preoccupante – prosegue Buscemi – che questa realtà sia stata già in passato bersaglio di furti, danneggiamenti e incendi. Non possiamo accettare che chi sceglie di investire nel territorio, creare occupazione e restituire valore sociale ai beni sottratti alla mafia debba continuare a lavorare in condizioni di insicurezza e con il timore di nuovi attacchi».

Per la CGIL, la vicenda pone una questione che va oltre la pur necessaria individuazione dei responsabili da parte delle forze dell’ordine. Occorre garantire una presenza più incisiva dello Stato e assicurare condizioni di sicurezza a tutte le realtà che operano nella gestione dei beni confiscati, affinché questi patrimoni possano diventare strumenti effettivi di sviluppo, occupazione e coesione sociale.

«Non bastano le dichiarazioni di solidarietà, per quanto doverose. Servono fatti concreti. Chiediamo alle istituzioni di attivarsi per sostenere la cooperativa, consentirle di ripristinare le attrezzature sottratte e garantire la continuità delle attività produttive. Non possiamo lasciare soli i soci e i lavoratori che, con sacrificio e responsabilità, portano avanti un progetto che appartiene all’intera comunità».

«La memoria del giudice Rosario Livatino – conclude Buscemi – non può essere celebrata soltanto nelle ricorrenze o attraverso le parole. Va difesa ogni giorno, sostenendo chi ne raccoglie l’eredità attraverso il lavoro onesto e l’impegno per la legalità. La CGIL sarà al fianco della cooperativa e di quanti credono che la lotta alla mafia passi anche dalla creazione di lavoro dignitoso e dalla restituzione dei diritti e delle opportunità ai nostri territori».