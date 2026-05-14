Bus extraurbani gratis per forze armate e Corpo forestale: 2,45 milioni stanziati dall’Ars

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L’Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento che stanzia 2,45 milioni di euro per garantire nel 2026 la gratuità dei trasporti pubblici extraurbani su gomma a militari, corpi di sicurezza e Corpo forestale regionale. La misura riguarda personale di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di finanza, Guardia costiera, polizia, vigili del fuoco, polizia penitenziaria e Corpo forestale, permettendo loro di viaggiare gratuitamente in tutta la Sicilia. L’assessore regionale ai Trasporti, Alessandro Aricò, ha evidenziato che il provvedimento sostiene coloro che garantiscono sicurezza e incolumità dei cittadini. L’assessore a Territorio e ambiente, Giusi Savarino, ha sottolineato l’inserimento del Corpo forestale tra i beneficiari per la prima volta. Le modalità di erogazione delle somme saranno definite dall’assessorato ai Trasporti tramite decreto, previo parere della commissione competente dell’Ars.