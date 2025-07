Burgio, raid agricolo contro consigliere comunale

Condividi

Visualizzazioni 171

A Burgio, in provincia di Agrigento, è accaduto che ignote mani hanno tagliato una trentina di piante d’ulivo in un appezzamento di terreno in contrada San Vito, di proprietà del consigliere comunale di Burgio, Giuseppe Matinella, 35 anni. Il danno subito ammonterebbe a circa 3.000 euro. Lui, insegnante, ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini sono in corso. Il sindaco Enzo Galifi ha espresso netta condanna del vile gesto, un atto increscioso – ha sottolineato – che non colpisce soltanto il consigliere Matinella, ma l’intera comunità.