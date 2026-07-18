Burgio, precipita trattore, morto un uomo di 76 anni

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In provincia di Agrigento, nelle campagne di Burgio, un incidente ha provocato la morte di Paolo Perricone, 76 anni. A lui, alla guida del suo trattore in contrada Stagnone, è sfuggito il controllo del mezzo ed è precipitato in una scarpata. Il cingolato lo ha schiacciato. Forse è stato preda di un malore improvviso, probabilmente determinato dal caldo estremo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato l’uomo, e i carabinieri per i rilievi investigativi.