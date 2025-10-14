Burgio, intimidazione “agricola”

Condividi

A Burgio, in contrada Dragotto, ignote mani hanno tagliato le chiome di una decina di alberi d’ulivo. Il terreno agricolo è di proprietà di un pensionato di 76 anni. Sporta denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Indagini in corso. Ovviamente si propende per l’ipotesi dell’intimidazione, di un avvertimento, trattandosi peraltro di un raid mirato e circoscritto alle sole chiome, e non ad un radicale taglio degli alberi.